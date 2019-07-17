Какие расходы адвокат может включить в состав профвычета по НДФЛ

При исчислении налоговой базы по НДФЛ адвокаты имеют право на получение профессиональных налоговых вычетов в сумме фактически произведенных ими и документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с извлечением доходов.

Для включения расходов в сумму профвычета требуется одновременное выполнение нескольких условий, а именно расходы должны быть фактически произведены, документально подтверждены и непосредственно связаны с осуществлением адвокатской деятельности.

Пунктом 7 статьи 25 Федерального закона от 31.05.2002 № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» предусмотрено, что адвокат осуществляет профессиональные расходы на:

1) общие нужды адвокатской палаты в размерах и порядке, которые определяются собранием (конференцией) адвокатов;

2) содержание соответствующего адвокатского образования;

3) страхование профессиональной ответственности;

4) иные расходы, связанные с осуществлением адвокатской деятельности.

Указанные расходы могут быть учтены в составе профессионального налогового вычета по НДФЛ.

Такие разъяснения дает Минфин в письме № 03-04-05/46337 от 25.06.2019.