Клерк.Ру

Вид на жительство не доказывает факт налогового резидентства РФ

Налоговыми резидентами РФ признаются физлица, фактически находящиеся в РФ не менее 183 календарных дней в течение 12 следующих подряд месяцев.

183 дня пребывания в РФ, по достижении которых физическое лицо будет признано налоговым резидентом РФ, исчисляются путем суммирования всех календарных дней, в которые физлицо находилось в РФ в течение 12 следующих подряд месяцев.

При этом вид на жительство не подтверждает фактическое время нахождения физлица на территории страны.

При определении налогового статуса физлица учитывается фактическое время нахождения его в РФ, которое должно быть документально подтверждено.

Такие разъяснения дает Минфин в письме № 03-04-05/46120 от 24.06.2019.

 

Обучающий курс от команды «Клерка»
«Налоговые проверки. Тактика защиты»
Способы защиты, проверенные на практике, от Ивана Кузнецова, налогового эксперта, работавшего в ОБЭП.
  • Первое видео — бесплатно.
  • Даем сертификат в конце обучения.
  • Дистанционное обучение.
Записаться на курс за 5 500 руб.
Отключить рекламу

Посетить семинар по теме «НДФЛ»

Все семинары по теме НДФЛ