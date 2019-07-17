Вид на жительство не доказывает факт налогового резидентства РФ

Налоговыми резидентами РФ признаются физлица, фактически находящиеся в РФ не менее 183 календарных дней в течение 12 следующих подряд месяцев.

183 дня пребывания в РФ, по достижении которых физическое лицо будет признано налоговым резидентом РФ, исчисляются путем суммирования всех календарных дней, в которые физлицо находилось в РФ в течение 12 следующих подряд месяцев.

При этом вид на жительство не подтверждает фактическое время нахождения физлица на территории страны.

При определении налогового статуса физлица учитывается фактическое время нахождения его в РФ, которое должно быть документально подтверждено.

Такие разъяснения дает Минфин в письме № 03-04-05/46120 от 24.06.2019.