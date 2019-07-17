Вид на жительство не доказывает факт налогового резидентства РФ

Налоговыми резидентами РФ признаются физлица, фактически находящиеся в РФ не менее 183 календарных дней в течение 12 следующих подряд месяцев.
183 дня пребывания в РФ, по достижении которых физическое лицо будет признано налоговым резидентом РФ, исчисляются путем суммирования всех календарных дней, в которые физлицо находилось в РФ в течение 12 следующих подряд месяцев.
При этом вид на жительство не подтверждает фактическое время нахождения физлица на территории страны.
При определении налогового статуса физлица учитывается фактическое время нахождения его в РФ, которое должно быть документально подтверждено.
Такие разъяснения дает Минфин в письме № 03-04-05/46120 от 24.06.2019.
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