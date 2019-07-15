Утверждена форма уведомления о подаче декларации по налогу на имущество организаций

ФНС утвердила форму уведомления, которое может понадобиться в 2020 году некоторым организациям - плательщикам налога на имущество.

С 2020 г. организация, состоящая на учете в нескольких инспекциях по месту нахождения принадлежащих ей объектов недвижимости, налоговая база по которым определяется как их среднегодовая стоимость, на территории региона, вправе подать декларацию в отношении всех таких объектов в одну из инспекций, уведомив об этом налоговый орган по региону.

Уведомление предоставляется ежегодно до 1 марта года, являющегося налоговым периодом, в котором применяется такой порядок подачи декларации.

Однако если законом субъекта РФ установлены нормативы отчислений от налога в местные бюджеты, то уведомление подавать нельзя (п.1.1 статьи 386 НК РФ).

Приказ от 19.06.2019 № ММВ-7-21/311@ официально опубликован 11 июля, но вступит в силу с 1 января 2020 года.