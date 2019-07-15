Число невыездных должников достигло 3% взрослого населения России

Согласно данным ФССП, число невыездных должников за первые пять месяцев года в целом по России выросло на 31%.

Об этом свидетельствуют данные Федеральной службы судебных приставов (ФССП) РФ, которые изучил корреспондент ТАСС.

Больше всего - на юге России (50%), Северном Кавказе (48%) и в Центральной России (на 41%).

Самый меньший прирост отмечен на Урале (6%) и на Дальнем Востоке (4%).

Более чем на 30% выросло число невыездных должников в 44 регионах России, в том числе в 24 регионах - в полтора и более раза. Самый большой прирост - в Волгоградской области (в три раза - до 103 тыс. человек), Приморском крае (в 2,8 раза), в Липецкой (в 2,4 раза), Астраханской области и Кабардино-Балкарии (в два раза). Более чем на 90% выросло число невыездных в Самарской области и Татарстане, на 70% - в Амурской области, республиках Коми и Ингушетии, на 60% - в Ярославской, Мурманской, Ростовской областях, в Хакасии, Северной Осетии и Республике Алтай.

В абсолютных цифрах самый большой прирост по числу невыездных должников дала Москва (на 86% - до 157 тыс. к началу лета). Следом по числу самых больших списков невыездных должников идут Татарстан (145 тыс.), Краснодарский край (144 тыс.), Московская область (142 тыс.), Башкирия (140 тыс.), Красноярский край (130 тыс.), Ростовская (128 тыс.), Волгоградская (103 тыс.) и Новосибирская (100 тыс.) области.

В общей сложности невыездные должники накопили долгов на 1,441 трлн рублей, из которых больше трети приходится на ЦФО.