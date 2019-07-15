ЦБ не увидел риска ухода Visa и Mastercard

Банк России не видит поводов для ухода Visa и Mastercard из России после принятия новых поправок о платежных системах.

Ранее «Коммерсантъ» сообщил, что иностранные платежные системы могут перестать работать в России из-за поправок, которые были предложены в Госдуме к закону «О национальной платежной системе». Издание написало, что работа международных платежных систем в России может быть запрещена в том случае, если они нарушат новые правила российского законодательства и приостановят расчеты какого-либо банка, например, из-за санкций

«Поправки направлены на обеспечение соответствия деятельности всех операторов платежных систем российскому законодательству. Мы уверены, что все платежные системы будут работать так, как и работали. Как и сегодня, внутрироссийские операции по картам, включая карты международных платежных систем, будут обрабатываться Национальной системой платежных карт внутри Российской Федерации, а операции за пределами страны — международными платежными системами», — говорится в сообщении ЦБ, поступившем в РБК.

Принятие поправок в закон о национальной платежной системе не приведет к уходу из России иностранных платежных систем, заявил позднее журналистам и замглавы Минфина Алексей Моисеев. «Российские дочерние компании международных платежных систем уже осуществляют свою деятельность в рамках российской юрисдикции. Поправки не вводят дополнительных ограничений и направлены на обеспечение именно бесперебойности платежей, в чем заинтересованы все участники рынка и, прежде всего, потребители этих услуг», — сказал он