Россияне по-прежнему верят в валюту и депозиты

Россияне по-прежнему предпочитают хранить свои сбережения в валюте и на депозитах.

Так поступают 62% владельцев частного капитала (против 28% в среднем по миру), следует из исследования BCG Global Wealth: Reigniting Radical Growth. О результатах анализа, посвященного глобальной индустрии управления частным капиталом, пишут РБК.

Лишь 24% россиян считают нужным вкладывать деньги в акции. Для сравнения: в США этот показатель составляет 45%.

Объем частного капитала в России по итогам прошлого года достиг $1,3 трлн, и если в Северной Америке и Японии наблюдается падение роста накоплений, то в России ситуация обратная.

Основная доля частного капитала (40%) в России сосредоточена в руках сверхбогатых (с состоянием более $100 млн). Для сравнения: в других странах Восточной Европы этот показатель составляет 28%, а в среднем в мире — 12%

Почти не изменился за пять лет объем средств, которые россияне хранят на зарубежных счетах (27,2% от общей суммы). Предполагается, что к 2023 году доля иностранных счетов немного сократится и окажется чуть ниже уровня 2013 года.