Список разрешенных валютных операций расширят

В Госдуму внесен законопроект, устанавливающий новые разрешенные случаи совершения резидентами валютных операций с наличной иностранной и российской валютой.

Проект подготовлен Правительством РФ, пишет «Парламентская газета».

Согласно Федеральному закону «О валютном регулировании и валютном контроле», валютные операции между резидентами и нерезидентами проводятся без ограничений, однако с нерезидентами при валютных операциях производятся юридическими лицами-резидентами через банковские счета в уполномоченных банках, а также переводами электронных денежных средств.

Поправки в закон дают право выпачивать иностранным гражданам компенсацию НДС — tax free.

В список разрешённых валютных операций предлагается добавить внесение и снятие наличной иностранной валюты юрлицами-резидентами (участниками бюджетного процесса), лицевые счета которым открыты в Федеральном казначействе, через валютные счета казначейства, открываемые в уполномоченных банках. К примеру, при зачислении в доход государства выморочного имущества, выдаче наличной иностранной валюты на оплату командировочных расходов при загранкомандировках и возврате неиспользованной в них валют.

Также резидентам — как гражданам, так и юрлицам — предоставляется право без использования счетов в уполномоченных банках проводить операции с наличной иностранной валютой, связанные со служебными командировками за рубеж.