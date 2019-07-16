Общественным организациям не надо сдавать СЗВ-М, если руководство трудится безвозмездно

Хорошие новости для общественных организаций появились в Красном уголке бухгалтера. Бухгалтер из Тольятти поделилась с коллегами письмом, которое пришло из Пенсионного фонда.

ГУ - Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в Автозаводском районе городского округа Тольятти сообщает, что в соответствии с письмом Пенсионного фонда Российской Федерации от 03.07.2019 № СЧ-25-24/13564 по вопросу отнесения к работающим или неработающим лицам председателей и членов общественных организаций с учетом позиции Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации сообщает следующее.

Под работающими гражданами понимаются лица, указанные в статье 7 Федерального закона от 15 декабря 2001 г. № 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации», работающие по трудовому договору, в том числе руководители организаций, являющиеся единственными участниками (учредителями), членами организаций, собственниками их имущества, или по договору гражданско-правового характера, предметом которого являются выполнение работ или оказание услуг.

Статьей 16 Трудового кодекса Российской Федерации (далее – ТК РФ) предусмотрено, что трудовые отношения возникают между работником и работодателем на основании трудового договора, а в случае, когда трудовой договор не был надлежащим образом оформлен, – на основании фактического допущения работника к работе с ведома или по поручению работодателя или его уполномоченного на это представителя. Согласно статье 15 ТК РФ трудовые отношения предполагают личное выполнение работником трудовой функции за плату.

В связи с этим председатели и/или члены общественных организаций, безвозмездно выполняющие трудовые функции, в отношении которых не начисляются страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, являются неработающими лицами. В связи с этим представление отчетности по форме СЗВ-М с июня 2019 года отменяется.