Клерк.Ру

Общественным организациям не надо сдавать СЗВ-М, если руководство трудится безвозмездно

Хорошие новости для общественных организаций появились в Красном уголке бухгалтера. Бухгалтер из Тольятти поделилась с коллегами письмом, которое пришло из Пенсионного фонда.

ГУ - Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в Автозаводском районе городского округа Тольятти сообщает, что в соответствии с письмом Пенсионного фонда Российской Федерации от 03.07.2019 № СЧ-25-24/13564 по вопросу отнесения к работающим или неработающим лицам председателей и членов общественных организаций с учетом позиции Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации сообщает следующее.

Под работающими гражданами понимаются лица, указанные в статье 7 Федерального закона от 15 декабря 2001 г. № 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации», работающие по трудовому договору, в том числе руководители организаций, являющиеся единственными участниками (учредителями), членами организаций, собственниками их имущества, или по договору гражданско-правового характера, предметом которого являются выполнение работ или оказание услуг.

Статьей 16 Трудового кодекса Российской Федерации (далее – ТК РФ) предусмотрено, что трудовые отношения возникают между работником и работодателем на основании трудового договора, а в случае, когда трудовой договор не был надлежащим образом оформлен, – на основании фактического допущения работника к работе с ведома или по поручению работодателя или его уполномоченного на это представителя. Согласно статье 15 ТК РФ трудовые отношения предполагают личное выполнение работником трудовой функции за плату.

В связи с этим председатели и/или члены общественных организаций, безвозмездно выполняющие трудовые функции, в отношении которых не начисляются страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, являются неработающими лицами. В связи с этим представление отчетности по форме СЗВ-М с июня 2019 года отменяется.

Письмо № СЧ-25-24/13564, на которое ссылается Управление ПФР пока не опубликовано, поэтому текст его привести не можем. Но как только его найдем, обязательно поделимся с вами.

Последний год Пенсионный фонд требует форму СЗВ-М со всех некоммерческих организаций, несмотря на то, что зачастую их руководители работают безвозмездно. Многие из них являются пенсионерами, поэтому они лишаются индексации пенсий, поскольку ПФР считает их работающими гражданами.

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