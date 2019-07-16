Инспекторы ИФНС лично доставляют уведомления о вызове на зарплатные комиссии

Налоговики стали использовать новый способ доставки уведомлений о вызове налогоплательщика на зарплатную комиссию — «из рук в руки».

Конечно, можно отправить уведомление в электронном виде по ТКС, или же в бумажном виде Почтой России. Но по какой-то причине налоговые инспекторы предпочитают лично доставлять сей документ, и вручать его лично в руки налогоплательщику.

Об этом новом явлении на своей странице в Фейсбуке рассказал бывший глава УФНС по Владимирской области Сергей Кошелев.

«Как всегда, первых накрыло волной налогоплательщиков Владимира. Первыми, кто читает статьи Клерка — это наши налоговые инспектора», — пишет Сергей Кошелев, имея в виду недавние материалы на нашем сайте о том, что вскоре ожидается новая волна зарплатных комиссий.

По его словам, в процессе вручения одного уведомления были задействованы сразу два налоговых инспектора, которые явились в фирму в сопровождении двух сотрудников местной Администрации. Уведомление о вызове на зарплатную комиссию, датированное 11 июля, они доставили 15 июля, причем не по адресу — его вручили бухгалтеру совершенно другой фирмы.