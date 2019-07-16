Сотрудник Росгвардии не обязан представляться и может попросить ваш телефон

Пресс-служба Росгвардии сообщила интернет изданию «ПроВладимир», что росгвардейцы не обязаны представляться и имеют право попросить телефон любого гражданина.

Такой ответ был дан на запрос журналистов, после публикации рассказа о ситуации, в которую попал бывший сотрудник издания.

В неприятной ситуации оказался сегодня экс-сотрудник ПроВладимира Кирилл Васильев. Наш бывший коллега шел из Константино-Еленинского храма, где работает певчим, и был остановлен росгвардейцами. Правоохранители спросили, использует ли он приложение Telegram, а также потребовали разблокировать телефон, чтобы ознакомиться с его содержимым.

Согласно ответу Росгвардии, Федеральный закон «О войсках национальной гвардии РФ» не обязывает росгвардейцев при обращении к гражданину называть свои должность, звание, фамилию, а также предъявлять служебное удостоверение. Представиться рекомендуется — для недопущения конфликтных ситуаций, но не в случаях пресечения преступлений и административных правонарушений.

На вопрос ПроВладимира о правомерности требований предъявить и разблокировать телефон, в пресс-службе Росгвардии заявили, что ситуация и обстоятельства не конкретизированы (видимо, саму публикацию решили в расчет не брать). Тем не менее поясняется, что сотрудники ведомства вправе задерживать подозреваемых в совершении преступления до передачи в органы МВД. Сами подозреваемые и их вещи при этом подвергаются досмотру.

Если сотрудник войск национальной гвардии имеет достаточные основания считать гражданина подозреваемым в совершении преступления, то сотовый телефон может быть признан вещественным доказательством. Если оснований для «возведения в ранг» подозреваемого недостаточно, то росгвардеец может предложить гражданину «в добровольном порядке предоставить мобильный телефон, а также с его согласия ознакомиться с содержащимися в нем медиафайлами, которые могут способствовать пресечению преступлений».

Краткое резюме ответа Росгвардии: росгвардеец представляться не обязан и может визуально осмотреть вещи гражданина без составления протокола. Но для указанной процедуры требуется согласие последнего, если, конечно, речь не идет о подозреваемом в совершении преступления.