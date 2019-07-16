Минтруд заявил, что решение о продлении «заморозки» накопительных пенсий еще не принято

Минтруд России сообщил, что бюджет Пенсионного фонда России (ПФР) окончательно не сверстан, поэтому пока не ясно, будет ли продлен мораторий на формирование накопительной части пенсии еще на год, то есть до 2022 года включительно.

«Решения о введении „моратория“ предусмотрены отдельными законодательными актами, проекты которых разрабатывал и сопровождал Минфин России. В материалах к основным характеристикам бюджета ПФР содержится предложение о продлении „моратория“ на 2022 год. Вместе с тем, окончательно бюджет ПФР будет сверстан с учетом наличия или отсутствия соответствующего законопроекта Минфина России», — говорится в комментарии пресс-службы Минтруда, поступившем в «Интерфакс».

Готовится или нет закон о продлении моратория, в Минтруде не комментируют и предлагают обратиться в Минфин.