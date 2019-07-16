Появится еще один сервис по заказу выписок из ЕГРН

Узнать собственников или арендаторов зданий или земли можно будет за одну-две минуты. Федеральная кадастровая палата запустит онлайн-сервис по получению выписок из ЕГРН.

В пилотном режиме сервис запустят этим летом для 51 региона, которые переведены на ФГИС ЕГРН. Подключить все регионы сначала к ФГИС, а затем к сервису планируется в первом квартале 2020-го, пишет РБК.

Чтобы заказать выписку, нужно будет авторизоваться через ЕСИА (систему, которая дает доступ к порталу госуслуг).

В зависимости от типа выписки ее стоимость составит от 250 до 700 руб. Сервис будет работать, как онлайн-магазин: в корзину можно положить до 1000 выписок и оплатить пакетом.

Платформа Кадастровой палаты станет третьим госсервисом по получению сведений из ЕГРН. Первый сервис от Росреестра позволяет получать единичные выписки, заказывая их по отдельности. Формирование выписок занимает 3 дня. Второй позволяет получить доступ к данным ФГИС ЕГРН, оплачивая пакет выписок. В зависимости объема «заказа», загрузки на сервере, сроки выполнения — от нескольких часов до 1–3 дней.