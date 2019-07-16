Генпрокуратура потребовала внести страницу Facebook в реестр запрещенной информации

Роскомнадзор потребовал от социальной сети Facebook удалить по требованию Генпрокуратуры изображение свастики на гербе РФ в рамках закона об оскорблении госсимволов.

«15 июля в Роскомнадзор поступило требование Генеральной прокуратуры РФ ограничить доступ к иллюстрации в социальной сети Facebook, оскорбляющей государственные символы России. Картинка содержит нецензурную интерпретацию названия нашей страны и изображение свастики на фоне государственного герба РФ», — говорится в сообщении ведомства.

Социальной сети направлено уведомление о внесении интернет-страницы в единый реестр запрещенной информации.

В самом Facebook указывают, что каждые полгода им поступает по две тысячи требований от Роскомнадзора блокировать те или иные материалы из-за нарушения действующего законодательства. Во всех случаях социальная сеть выполняла требования властей.

На прошлой неделе аналогичное требование было направлено соцсети «ВКонтакте», пишет «Интерфакс». В одном из комментариев в популярном сообществе MDK было обнаружено непристойное изображение на фоне российского флага и надписи «Конституция РФ».