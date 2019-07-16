Как бухгалтеры реагируют на сообщения о предстоящем вымирании

По прогнозам НИУ «Высшая школа экономики» уже через 10 лет многие профессии отомрут, так как на смену людям придут технологии.

Среди этих профессий — бухгалтер и налоговый инспектор.

Однако сами бухгалтеры не очень верят в подобную победу технического прогресса и иронично замечают, цитируя великого классика: «Жаль только жить в эту пору чудесную уж не придется ни мне, ни тебе».

Обсуждение этой темы затеяли участники группы «Красный уголок бухгалтера» на Фейсбуке.

20 лет говорят, что бухгалтер вымирающая профессия. Интересно, и что это машина сама разносит, а бухгалтер не проверяет??? Я каждый раз за 1с проверяю цифры и постоянно нахожу ошибки, и я простой бух. Гл.бух еще больше ошибок находит. У нас не маленькое предприятие. На маленьком предприятии тоже видела ошибки, когда при выгрузке выписки нужно было руками перепроводить. Или у нас все на УСН 6%? — пишет Galya

Между тем несмотря на всеобщий скепсис относительно своего профессионального вымирания, некоторые коллеги отмечают, что не мешало бы и переучиться на что-то, не попавшее в список на вымирание.