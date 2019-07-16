Торговые центры и комплексы предлагают штрафовать за нарушение прав потребителей

В российском законодательстве хотят прописать определения понятий «торговый центр» и «торговый комплекс».

Кроме того, их собственников предлагают обязать платить новый вид штрафов, если владельцы магазинов, которые снимают там площади, обманывают покупателей и подвергают их здоровье опасности. О новом законопроекте рассказала «Парламентская газета». Автор документа — глава Комитета Совета Федерации по Регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко.

Определения «торговый комплекс» и «торговый центр» закреплены в «ГОСТ Р 51303-2013. Национальный стандарт Российской Федерации. Торговля. Термины и определения». Однако в законах этих определений нет.

В ГОСТе указано, что «торговый центр» — это совокупность торговых предприятий или предприятий по оказанию услуг, реализующих универсальный или специализированный ассортимент товаров и услуг, расположенных на определённой территории в зданиях или строениях, спланированных, построенных и управляемых как единое целое и предоставляющих в границах своей территории стоянку для автомашин. А «торговый комплекс» — совокупность торговых предприятий, реализующих товары и оказывающих услуги, расположенные на определённой территории и централизующие функции хозяйственного обслуживания торговой деятельности.

Что касается штрафов для владельцев ТЦ, то Тимченко считает, что суммы не должны быть гигантскими, но само их отсутствие сегодня создаёт массу сложностей. Так, с должностных лиц предлагается взимать от 15 до 30 тысяч рублей, а с юрлиц — от 30 до 50 тысяч рублей. Поправки предлагается внести в статью 14.8 КоАП. Они направлены на установление ответственности управляющей торговым комплексом или центром компании за необеспечение соблюдения арендаторами требований законодательства Российской Федерации о защите прав потребителей и санитарно-эпидемиологическом благополучии населения.