В ФНС назвали причину сбоя работы системы ЗАГС

Причиной сбоя компьютерной системы ЗАГС по всей России стало обновление программного обеспечения.

Об этом сообщили РБК в в пресс-службе Центрального аппарата ФНС России. Сбои в работе Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния (ЕГР ЗАГС) начали фиксировать в регионах с 15 июля.

ФНС проводит плановое обновление системы ЕГР ЗАГС, заявили налоговики. При этом система сконструирована так, что во время технологических работ операторы могут работать в офлайн-режиме.

В пресс-службе отметили, что «все данные будут автоматически внесены в систему после завершения обновления». «Это штатная ситуация, на офлайн-режим операторы переходят, например, в случае отсутствия связи в органах ЗАГС», — уточнили в ФНС

В Минюсте сообщили РБК, что сейчас специалисты работают над устранением сбоев. По словам представителя Минюста, «[в настоящее время] ФНС России реагирует на проблемы,возникающие при эксплуатации системы, и в кратчайшие сроки устраняет сбои, а также ежемесячно вводит в промышленную эксплуатацию новые версии системы, в которых учитываются выявленные в ходе работы недостатки.