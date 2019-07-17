Аудиторов обяжут хранить информацию только в России

Минфин России приступил к разработке законопроекта, который в случае принятия обяжет всех аудиторов хранить документы, полученные в ходе проверок, только на территории РФ.

Об этом говорится в паспорте законопроекта, размещенном на портале правовой информации.

Как указывается в уведомлении, Федеральным казначейством при проверках качества работы аудиторских организаций выявляются случаи хранения документов одновременно как на территории РФ, так и вне ее. Такие ситуации складываются из-за того, что сейчас закон «Об аудиторской деятельности» не содержит однозначного требования к хранению информации исключительно на территории РФ. Это, по мнению Минфина, влечет риск доступа к информации, составляющей аудиторскую тайну, широкого круга лиц, в том числе являющихся иностранными гражданами.

Минфин предлагает установить требования к аудиторским организациям и индивидуальным аудиторам хранить документы и их копии, полученные и составленные в ходе проверок, в течение не менее пяти лет только на территории России. Это же касается и базы данных, в которых проводится сбор, запись, систематизация, накопление и хранение документов.