Бывшего главбуха «Седьмой студии» отпустили под подписку о невыезде

Следствие отменило домашний арест бывшего главного бухгалтера «Седьмой студии» Нины Масляевой .

Об этом сообщил «Интерфаксу» во вторник ее адвокат Юрий Ефименко. Он отметил что Масляева уже вышла на прежнее место работы в театр «У Никитских ворот» Марка Розовского. В настоящее время следствие по делу Масляевой возобновлено.

Защита продолжает добиваться отмены решения суда о возвращении материалов в Генпрокуратуру для устранения нарушений, препятствующих его рассмотрению. «Мы считаем, что у суда не было оснований для возвращения материалов дела прокурору. В настоящее время мы обжаловали это решение в кассационную инстанцию», — сказал Ефименко.

Как сообщалось, Мещанский суд Москвы вернул дело Масляевой в Генпрокуратуру для устранения нарушений, препятствующих его рассмотрению. Суд сослался, в частности, на то, что в обвинительном заключении не конкретизирована ее роль в совершенном преступлении. Кроме того, суд первой инстанции указал, на то, что Масляева не сообщила о том, как распределялись якобы похищенные руководством «Седьмой студии» денежные средства.