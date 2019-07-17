Данные обо всех авто и их владельцах внесут в новый госреестр

С 4 августа 2019 года в России должен заработать реестр транспортных средств. Текст соответствующего проекта, устанавливающего порядок формирования и ведения нового госреестра, подготовило МВД. Накануне началась антикоррупционная экспертиза проекта, которая продлится до 22 июля.
Первоначально реестр сформируют из сведений о транспортных средствах, состоящих на учете по состоянию на дату вступления в силу этого проекта.
В реестре будет содержаться информация о транспортном средстве и его владельце.
В частности, там будут размещены следующие данные о владельце автомобиля:
- для юрлиц: полное наименование организации, ОГРН, ИНН, КПП, адрес регистрации;
- для ИП: ФИО, дата и место рождения, с указанием на статус ИП, ИНН, СНИЛС, ОГРНИП, адрес регистрации;
- для физлиц: ФИО, дата и место рождения, ИНН, удостоверение личности, СНИЛС, адрес регистрации по месту жительства и (или) по месту пребывания.
Выписку из этого реестра можно будет получить через Интернет. Однако что касается сведений о владельце авто, то они в состав общедоступных данных не включаются.
Полные данные могут получить налоговики, таможенники, приставы и т.д.
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