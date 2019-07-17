Клерк.Ру

Вместо 50-рублевого пособия мамам в декрете будут платить прожиточный минимум

В мае в Госдуму был внесен законопроект № 720994-7 «О внесении изменения в статью 1 Федерального закона „О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей“».

Законопроектом, принятом в первом чтении 25 июня, предлагается изменить критерий установления нуждаемости семей с полуторакратной на двукратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную в соответствующем субъекте РФ.

Ко второму чтению Минтруд подготовил поправки в этот законопроект.

В настоящее время в качестве временной меры поддержки семей с детьми работающим матерям, находящимся в отпуске по уходу за ребёнком до 3 лет, предоставляются ежемесячные компенсационные выплаты в размере 50 рублей.

Поправками предусмотрено введение с 1 января 2020 года ежемесячной выплаты на первого и второго ребёнка от 1,5 до 3 лет в размере прожиточного минимума ребенка в субъекте РФ.

Такие выплаты будут предоставляться семьям со среднедушевым доходом ниже двукратной величины прожиточного минимума трудоспособного населения, установленного в субъекте РФ.

Предлагаемое изменение направлено на реализацию федерального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» национального проекта «Демография».

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