Клерк.Ру

Отпуск предлагают увеличить с 28 до 40 дней

Пенсионный возраст повысили, на предприятиях сокращают штат, а на оставшихся сотрудников увеличивается нагрузка. В итоге люди работают на износ, иногда на двух работах, потому что зарплаты маленькие. Многие при таком раскладе просто не доживут до пенсии.

Чтобы хоть как-то исправить эту ситуации и дать людям отдых неравнодушный россиянин предложил обязать всех работодателей увеличить минимальное количество дней ежегодного оплачиваемого отпуска с 28 дней до 40.

Соответствующая инициатива размещена на сайте РОИ. Автор предложения отмечает, что в случае претворения его идеи в жизнь у граждан появиться время для семьи, личных нужд и подработки, понизится заболеваемость на нервной почве и смертность, а также повысится трудоспособность.

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