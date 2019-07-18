Клерк.Ру

Когда расходы на старый объект ОС формируют первоначальную стоимость нового ОС

Компания приобрела жилой дом с земельным участком. Дом снесла, а на участке построила новые объекты недвижимости.

Как учитывать затраты на покупку и снос первоначального объекта, разъяснил Минфин в письме № 03-03-07/48905 от 03.07.2019.

Затраты на приобретение объекта жилой недвижимости, подлежащего сносу, с целью строительства новых объектов на соответствующем земельном участке, а также затраты на осуществление работ по сносу такого объекта являются затратами по созданию амортизируемого имущества и формируют первоначальную стоимость новых объектов, поясняется в документе.

Обучающий курс от команды «Клерка»
«Налоговые проверки. Тактика защиты»
Способы защиты, проверенные на практике, от Ивана Кузнецова, налогового эксперта, работавшего в ОБЭП.
  • Первое видео — бесплатно.
  • Даем сертификат в конце обучения.
  • Дистанционное обучение.
Записаться на курс за 5 500 руб.
Отключить рекламу

Посетить семинар по теме «Учет основных средств и НМА»

Все семинары по теме Учет основных средств и НМА