Когда расходы на старый объект ОС формируют первоначальную стоимость нового ОС

Ну никуда не деться же. Как то напрягает такой тотальный контроль, хочу в Африку...
."49840 руб. и ее размер неустанно растет"Тут простая арифметика: увеличение на ка...
1 учредитель, он же - лицо, имеющее право... , не директор. Он же - исполнитель услуг, 6%.Договор...
Нет, это не страшно, id же не меняется.
Война войной, а время отдыха и выходные по расписанию.
6 псевдо-законных способов, которыми пользуется банк Тинькофф чтобы отжать деньги у своих клиенто...
Вот почему мы частники (ИП и ООО) в будни проводим консультации у клиентов, а все плановые обновл...
Я Вас и не пугаю. Поступайте, как хотите. ;) Не нравится дружить с логикой, дружите с кривыми пон...
Закон сохранения энергии неумолим, чтобы где-то прибыло должно быть место где убудет. Т.к. у меня...
Норму прописали, а ответственность за её исполнение - нет. ...
Спасибо! Возьмем на заметку.
Приезжайте к нам! Милости просим. Вакансии продавцов в федеральные сети всегда открыты выбор мест...
Курительные комнаты тоже сначала отменили, теперь восстанавливают....
Потому, что даже в областном центре на Севере работу найти ой как трудно. Вариант идти в продавцы...
в старом ФЗ это норма была, но в 402-ФЗ пропала.
Ну, конечно растет... Только не у всех россиян. У тех, успешных топ-менеджеров - растет, у осталь...
Это суровая реальность. Всё, что усложняет жизнь, наши управленцы берут с американской системы....
Про конструктор документов забыли написать в описании. Хороший сервис....
Да, у нас свои правила делового оборота,, а нам пытаются навязать чужие. Зачем, не очень понятно....
Наши руководители лучше всех всё знают. Им семинары не нужны. ...
Какие интересные цифры то... А Росстат точно по России расчёты проводил?...
УБЕДИТЕЛЬНАЯ ПРОСЬБА К РЕДАКТОРАМ САЙТОВ и т.п. - не писать априори и голословно, что это работа ...
Вот и я о том же... за двадцать лет трудового стажа в отпуске была только по БиР, присоединив к н...
я надеюсь, это шутка...????
В очередной раз чиновники пытаются научить нас сначала нырять, а когда научимся, то и воду в басс...
Знаю многих вполне достойных ИП с персоналом и оборотом, востребованных на рынке....
Зачем вообще фирму открывать? Откуда доходы, если нулевки и дивиденды.? Просто чтобы директором н...
хорошо если такНа практике наиболее вероятно при обычном графике работы заработать на скудную еду...
эхх, у нас и так 44 дня отпуска на севере... вот только максимум выходит пару недель в год отгуля...
так жить захочешь, не так раскорячишься (с)
Если вы так работаете, это не значит, что и все так должны. Можете даже жить на работе. Потом из-...
это у ИПБ опечатка в тексте проекта (примере). Они сначала начали мыслить большими категориями, а...
А мне кажется что эту категорию плохо обеспечиваем, зато прекрасно чиновников, депутатов, в том ч...