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Как облагаются налогом земельные участки предпринимателей

В отношении земельных участков, приобретенных (предоставленных) для личного подсобного хозяйства, садоводства и огородничества, установлена пониженная предельная налоговая ставка по земельному налогу в размере 0,3 % кадастровой стоимости.

При этом для применения пониженной налоговой ставки по земельному налогу необходимо учитывать не только категорию земель и вид разрешенного использования земельного участка, но и целевой характер использования таких земель.

Таким образом, пониженные ставки по земельному налогу применяются некоммерческими организациями и физлицами, непосредственно использующими земельные участки в целях удовлетворения личных потребностей при ведении личного подсобного хозяйства, садоводства и огородничества, а не в целях извлечения прибыли.

А это значит, что в случае использования указанных выше земельных участков в коммерческой деятельности (включая перепродажу) подлежат применению налоговые ставки, устанавливаемые местными властями для прочих земельных участков в пределах до 1,5 % кадастровой стоимости.

Такие разъяснения дает УФНС по Архангельской области.

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