У пальмового масла отнимут льготу по НДС

Сегодня в первом чтении принят законопроект о переводе фруктов и ягод на ставку НДС 10 %.

Ко второму чтению в этот проект внесут поправки, чтобы под льготу не попадала продукция, выращенная за рубежом.

Однако планируется внести и другие поправки ко второму чтению.

В частности, планируется ликвидировать льготное налогообложение на пальмовое масло.

Ставка НДС по пальмовому маслу с нынешних 10 % повысится до 20 %.

Деньги, которые будут поступать благодаря этому решению в бюджет, направят на поддержку производства отечественной молочной продукции.

«Это решение в том числе ставит цель поддержки отечественного товаропроизводителя. Но во главе этого решения мы ставим здоровье человека», — заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.