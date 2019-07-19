Выплаты за счет гранта иностранцу-ВКС не облагаются взносами

Выплаты сотрудникам организации за счет грантам за научный проект облагаются страховыми взносами, даже если этот проект не имеет отношения к их трудовым обязанностям.
Об этом сообщает Минфин в письме № 03-04-05/47732 от 28.06.2019.
А что если сотрудник-грантополучатель является иностранным высококвалифицированным специалистом? Тогда начислять взносы не надо.
Временно пребывающие на территории РФ иностранные граждане, признанные ВКС, не являются застрахованными лицами в системе обязательного соцстрахования, и, соответственно, любые выплаты в пользу таких работников в той или иной форме не подлежат обложению страховыми взносами.
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