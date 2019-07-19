Клерк.Ру

Долой 54-ФЗ! Бизнес негодует

Применение ККТ приносит экономике страны больше вреда, чем пользы, полагают некоторые представители бизнеса.

По их мнению, цели учета выручки и ведения кассовых операций в настоящее время достижимы более простыми и необременительными путями.

Свое негодование инициативный предприниматель выразил в форме предложения, которое он разместил на сайте РОИ.

Автор инициативы предлагает радикальные меры — полностью отменить Федеральный закон № 54-ФЗ о порядке применения ККТ.

Бизнесмен полагает, что такой шаг будет способствовать повышению доверия и уважения к органам законодательной власти. Избавление от онлайн-касс приведет к психологической разрядке предпринимателей.

Отметим, что мнения россиян относительно такого предложения разделились. На данный момент около 200 человек проголосовало за отмену 54-ФЗ и 150 человек — против.

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