Продажа автомобиля гражданину Армении облагается НДС в обычном порядке

Российская фирма продала автомобиль гражданину Армении, который будет использовать авто в личных целях. Что с НДС?

Ответ на этот вопрос дал Минфин в письме № 03-07-14/48136 от 01.07.2019.

Порядок взимания НДС при экспорте и импорте товаров в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) установлен положениями Договора о Евразийском экономическом союзе от 09.05.2014 и Протокола, являющегося приложением № 18 к Договору.

Согласно этим документам при экспорте товаров применяется нулевая ставка НДС при представлении в налоговый орган одновременно с налоговой декларацией документов (их копий), предусмотренных пунктом 4 Протокола, в том числе договора (контракта), заключенного с налогоплательщиком другого государства — члена ЕАЭС, и заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов с отметкой налогового органа государства — члена ЕАЭС, на территорию которого импортированы товары.

При этом НДС не взимается при импорте на территорию государства — члена ЕАЭС товаров, которые ввозятся на территорию этого государства-члена физлицами не в целях предпринимательской деятельности.

Таким образом при реализации физлицам на основании договоров розничной купли-продажи товаров, предназначенных для личного, семейного, домашнего или иного использования, не связанного с предпринимательской деятельностью, нулевая ставка НДС не применяется.

Учитывая изложенное, реализация на территории РФ гражданину Армении на основании договора розничной купли-продажи автомобиля для личного использования, вывозимого в Армению, облагается НДС по ставке 20 %.