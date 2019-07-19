Клерк.Ру

Кто в России зарабатывает более 1 млн. рублей в месяц

11 287 граждан России зарабатывают более 1 млн. рублей в месяц. Такие данные приводит Росстат.

Это самая малочисленная категория работников, ее доля в общей численности составляет менее 0,1%.

Более 775 тыс. россиян получают зарплату до 11 280 руб. в месяц. Более 2,6 млн человек зарабатывают от 33,9 тыс. до 40 тыс. руб.

Отметим, число работников-миллионеров в 2017 году было 6988 человек. Таким образом за год их количество увеличилось на 38 %.

Самые высокие зарплаты оказались у сотрудников сферы культуры, спорта, организации досуга и развлечений — 5,8 млн руб. в месяц, передает РБК. На втором месте — сфера прочих услуг, здесь зарплата превысила 3,7 млн руб. За ними идут специалисты в сфере производства нефтепродуктов и кокса, химических веществ и лекарственных средств с зарплатами 2,7 млн руб.

Самое большое количество работников с зарплатой свыше 1 млн руб. трудится в сфере торговли и ремонта транспорта — 1960 человек, это 0,1% всех сотрудников отрасли. На втором месте по количеству миллионеров научная и техническая деятельность — 1908 человек, или 0,2% всех сотрудников сферы. Далее идут специалисты финансовой и страховой сферы — 1623 человека (0,2%)
 

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