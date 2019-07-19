Бизнесменов будут реже сажать

Генеральная прокуратура предлагает внести в Уголовно-процессуальный кодекс четкое понятие о преступлениях, совершенных в ходе предпринимательской деятельности, по которым не предусматривается помещение в СИЗО.

Кроме того, саму процедуру арестов и их продления сделают подлежащей предварительному согласованию с прокурором, пишет «Коммерсантъ».

Напомним, в ходе прямой линии президент Владимир Путин заявил, что нельзя злоупотреблять арестами, особенно в сфере экономических правонарушений.

По мнению Путина, в отношении предпринимателей надо шире использовать альтернативные меры пресечения в виде домашних арестов, залогов и подписок о невыезде, но полностью аресты исключить тоже нельзя.

В соответствии с предполагаемыми изменениями в законодательство прокурор должен быть наделен правом давать согласие следователю и дознавателю на возбуждение перед судом ходатайства не только об избрании, но и о продлении срока меры пресечения в виде заключения под стражу, домашнего ареста или запрета определенных действий, а также на изменение и отмену указанных мер пресечения.

Предполагается, что в СИЗО нельзя будет отправлять лиц, которым инкриминируются в том числе все виды мошенничества, растрата, причинение ущерба, отмывание, незаконная банковская деятельность, налоговые преступления и преднамеренное банкротство, если они совершили преступления, будучи ИП, а также если эти преступления совершены членом органа управления коммерческой организации в связи с осуществлением им полномочий по управлению организацией либо в связи с осуществлением коммерческой организацией предпринимательской деятельности.