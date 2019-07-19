Работодателей будут штрафовать за слишком насыщенный рабочий график водителей

Госдума в третьем чтении приняла законопроект № 435964-7, который устанавливает ответственность перевозчика за нарушение режима труда и отдыха водителей.
Поправки вносятся в КоАП.
Несоблюдение установленных норм времени управления транспортным средством и отдыха либо нарушение установленного режима труда и отдыха водителей в части времени управления транспортным средством и времени отдыха влечет наложение административного штрафа:
- на водителя в размере от 1500 до 2000 рублей;
- на должностных лиц — от 7000 до 10000 рублей;
- на ИП — от 15000 до 25000 рублей;
- на юрлиц — от 20000 до 50000 рублей.
Работодатель будет оштрафован, если он установил ими для водителей времени управления транспортным средством и отдыха с несоблюдением требований нормативных правовых актов РФ.
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