Плательщикам УСН и ЕНВД могут в 4 раза снизить налог на имущество

Организации на спецрежимах платят налог на имущество в отношении имущества, облагаемого по кадастровой стоимости.

В настоящее время на основании ст. 380 НК субъекты РФ могут устанавливать ставки в пределах 2 %.

В 2019 году только 19 субъектов РФ установили данный показатель менее 2% (в 2018 году — 26 субъектов РФ).

Увеличение налоговой нагрузки также создает предпосылки к прекращению деятельности организаций, включая субъекты МСП. В результате, вместо эффективного формирования доходной части бюджета, сокращается налогооблагаемая база, затрачиваются значительные средства бюджетной системы на социальную поддержку увеличивающегося числа безработных, говорится в пояснительной записке к проекту, внесенному в Госдуму.

Автор законопроекта, член Совета Федерации Сергей Калашников, предлагает снизить максимальную ставку налога на имущества для организаций, применяющих УСН и ЕНВД, до 0,5 %. Эту ставку планируется у становить на период с 2020 по 2022 годы.