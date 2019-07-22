Самозанятым предлагают дать новые льготы

Минфин опубликовал законопроект, наделяющий самозанятых теми же льготами при госзакупках, которыми пользуются малые и средние предприниматели.

В апреле первому вице-премьеру и министру финансов Антону Силуанову пожаловались несколько самозанятых на то, что льготы на них не распротраняются, пишут «Ведомости». Если поправки будут приняты, то самозанятые получат благоприятные условия деятельности, указывает Минфин в пояснительной записке: преференции будут распространяться на них до 2029 г., т. е. до окончания эксперимента.

Закупки госкомпаний составили 13 трлн руб. в 2018 г., госкомпании обязаны отводить малому и среднему бизнесу не менее 18% заказа, и 15% закупок должно разыгрываться на прямых торгах без участия крупных предприятий. Для малого и среднего бизнеса в 2018 г. было объявлено 367 174 закупки на 1,98 трлн руб. и заключено на 1,8 трлн руб. договоров (данные системы госзакупок). Малый бизнес получает более удобные условия: меньший размер обеспечения заявок и оплату по договору до 30 дней с подписания акта приемки.

ФАС поддерживает законопроект — самозанятые смогут узнавать потребности госкомпаний и участвовать в закупках на специальных торгах, объясняет замруководителя службы Михаил Евраев: небольших торгов много и это даст самозанятым новые возможности для развития своего бизнеса.

Однако вряд ли новый закон обрадует госкомпании — они и так ломают голову, где взять необходимые 15% малого бизнеса для исполнения требования законодательства. В реальном производстве занято около 15% малого и среднего бизнеса, остальные — посредники, что неактуально для госкорпораций. Поэтому они организуют свои малые предприятия, чтобы выполнять план, рассказал газете руководитель Центра размещения госзаказа Александр Строганов.

Перспектив, чтобы этот законопроект повлиял на рост числа самозанятых, нет, категоричен Строганов: «Если бы самозанятый хотел участвовать в госзакупках, он бы уже это делал как физическое лицо».