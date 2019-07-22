Клерк.Ру

Следователи провели выемку документов в ЦБ РФ

В четверг, 18 июля, оперативно-следственная группа провела в Центробанке выемку документов в рамках расследуемого СК уголовного дела против страховой компании «Центральное страховое общество» (ЦСО)

Следственный комитет расследует уголовное дело, возбужденное в мае по статье 172.1 УК РФ по факту предоставления страховой компанией ЦСО в Банк России недостоверной финансовой отчетности, пишут «Ведомости».

Страховая компания ЦСО стала известна тем, что в конце 2017 г. внезапно выиграла тендер на страхование жизни и здоровья сотрудников МВД на 2018–2019 гг., получив около 13,7 млрд руб. госсредств.

Компания обошла в конкурсе лидеров рынка — «Согаз», «ВТБ страхование» и МАКС. Право заниматься страхованием госслужащих компания получила за три дня до тендера. Кроме того, страховщик был убыточен: 2016 г. компания закончила с убытком в 98,7 млн руб. В 2016 г. Центробанк также на полгода ввел в ЦСО временную администрацию из-за ненадлежащего исполнения компанией плана восстановления платежеспособности, но в октябре временная администрация покинула компанию. Крупные страховщики жаловались на итоги тендера: МАКС обращалась в Федеральную антимонопольную службу еще на этапе формирования заявок и указывала ведомству на «очень странные показатели», представленные в тендере, писали ранее «Ведомости».

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При этом Банк России проверял процедуру выдачи компании ЦСО лицензии, позволяющей страховать полицейских, и не выявил нарушений, говорил в мае 2018 г. зампредседателя ЦБ Владимир Чистюхин.

В апреле прошлого года Банк России приостановил действие лицензии ЦСО из-за нарушений требований к финансовой устойчивости и платежеспособности и ввел временную администрацию, а через месяц отозвал лицензию — нарушения устранены не были. Из-за проблем у ЦСО в июле 2018 г. контракт на страхование полицейских был без дополнительного конкурса передан «ВТБ страхованию». Летом 2018 г. по итогам работы временной администрации ЦБ заподозрил бывшее руководство ЦСО и собственников в выводе активов и передал информацию в правоохранительные органы.

Два бывших высокопоставленных сотрудника ЦБ рассказали «Ведомостям», что в их практике правоохранительные органы никогда официально не вмешивались в деятельность регулятора и не ставили ее под сомнение. По словам одного из них, вопрос тут скорее к МВД — как такая большая структура при многомиллиардном контракте могла выбрать для страхования своих сотрудников никому не известную компанию.

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