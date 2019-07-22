Бухгалтер потеряла квартиру после устройства на новую работу

Бухгалтер Вера Валерьевна из Екатеринбурга после сокращения искала себе новую работу, и нашла ее, но, увы, история ее «трудоустройства» закончилась весьма печально.

Женщине предложили работу бухгалтера и пока главбух, якобы, был в отпуске, новые коллеги обучали ее особенностям совершения сделок на финансовых рынках, в частности на «Форексе», передает портал Е1.ru.

Через некоторое время женщина поняла, что ни о каком трудоустройстве бухгалтером речи не идет, но из фирмы она все равно не ушла. К этому моменту женщина уже успела заинтересоваться и решила сыграть, тем более, что подходящей работы она так и не нашла.

Для игры на «Форексе» нужны были деньги, и женщина оформила кредит на 13 тысяч долларов.

Сначала сделки проводились через трейдера и оказались убыточными. Затем она сама стала проводить сделки, занимая деньги у родственников. У нее даже стало получаться, удалось заработать, открыла новый счет, заработала около 700 долларов. Но в ее дела вмешался куратор-менеджер, убедивший ее вложить деньги в сделку, оказавшуюся убыточной.

На этих убытках женщина не остановилась. Сотрудница этой фирмы предложила ей продолжить «игру», заняв денег у ее знакомой под залог жилья. Бухгалтер согласилась и взяла взаймы 636 тыс. рублей. Однако когда они в МФЦ подписывали договор, это оказался не договор займа, а договор дарения. Бухгалтер видела это, но ее убедили, что это чистая формальность, позволяющая займодавцу избежать налогов по займу.

Сейчас этой фирмы больше не существует. Офис закрылся.

«Уже после всей этой истории я нашла других пострадавших, у нас есть группа во „ВКонтакте“. Но они потеряли свои сбережения. С квартирой обманули только меня. Многие уверены, что это подстроено, наши деньги потом каким-то образом выводили сотрудники фирмы. Хотя доказать схему я не могу», — рассказывает Вера Валерьевна.

Вера сейчас судится за квартиру, чтобы договор дарения признали недействительным. Суд первой инстанции она проиграла. В возбуждении уголовного дела ей отказали. Правда, сейчас прокуратура назначила дополнительную проверку по делу о дарении, возможно, уголовное дело все-таки будет возбуждено.