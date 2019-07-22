Клерк.Ру

Авиакомпания «Победа» стала туроператором

Авиакомпания «Победа» начала продажу туров по всей маршрутной сети — в тур от PobedaTravel входит перелёт, проживание в гостинице и, по желанию, трансфер.

У «Победы сейчас около 70 направлений, в том числе около 25 — международные, пишут «Ведомости». Авиакомпания включена в федеральный реестр туроператоров рассказал гендиректор компании Андрей Калмыков.

«75% наших пассажиров составляют индивидуальные туристы, но все еще большое количество людей на самые массовые туристические направления предпочитают покупать туры, — объяснил Калмыков. — Мы получаем большое количество отзывов от клиентов и видим, что есть большой неудовлетворенный спрос на туры с гарантией надежности: ни один год не обходится, чтобы несколько сотен или тысяч человек не застряли за границей или вообще не лишились отдыха».

Большинство туроператоров обладают минимальным капиталом, а «Победа» надежный партнер, говорит Калмыков: «Покупая у нас тур, клиент знает, что «Победа» через полгода не испарится, что на нашей двери не появится вывеска «Всем спасибо! Все свободны! [Ассоциация для помощи клиентам разорившихся туроператоров] „Турпомощь“ вас как-нибудь вывезет». Надежность будет важным конкурентным преимуществом, рассчитывает он.

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«Победа» два месяца — в апреле и мае этого года — вела тестовую продажу туров, совсем без рекламы и продвижения. Было продано 1500 туров, что превзошло самые смелые прогнозы, рассказал Калмыков. За оставшиеся пять с небольшим месяцев 2019 г. планируется продать минимум 50 000 туров, а бюджет на 2020 г. будет верстаться после анализа первых месяцев продаж.

В каких-то городах маршрутной сети у «Победы» есть договоры с гостиницами, в каких-то — с агрегаторами, говорит Калмыков. Покупка тура будет работать аналогично бронированию номера на booking.com: только клиент бронирует номер с перелетом, в этот момент «Победа» покупает номер и, по сути, перепродает его клиенту.

Авиакомпаниям часто кажется, что раз они продают билеты (которые составляют значительную часть стоимости тура), то смогут продавать и туры, говорит пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина. Но это совсем другой, очень сложный бизнес: один «Аэрофлот» трижды безуспешно пытался запустить туроператорский бизнес, у S7 была дочка «С7 тур», которая больше не существует, «Трансаэро» так и не смогла толком запустить это бизнес в рамках дочерней «Трансаэро-тур», добавляет Тюрина. К тому же сейчас, когда покупательная способность населения не растет, очень неблагоприятный момент для появления нового игрока, считает она.

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