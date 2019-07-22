Банк «Россия» подал иск к авиакомпании Utair на 155 млн руб.

Банк «Россия» подал к авиакомпании Utair иск на сумму 155,35 млн руб.

Исковое заявление подано в Арбитражный суд Москвы 22 июля и в производство пока не принято, пишет РБК. Материалы, разъясняющие суть требований банка, тоже пока не опубликованы.

«Банк действует по своим стандартным процедурам, предполагающим обращение в суд в связи с наличием просроченных процентов. Банк продолжает обсуждать условия реструктуризации и находится в конструктивном диалоге с компанией. Даже если суд удовлетворит требование банка, то полученная сумма, согласно кредитному договору, распределяется на всех участников синдиката. Такими действиями банк в том числе пытается ускорить процесс реструктуризации», — сообщил РБК источник, близкий к Utair.

В качестве третьих лиц привлечены 11 банков, которые в 2015 году выдали Utair, балансировавшей на грани банкротства, два синдицированных кредита совокупным объемом 42,6 млрд руб. Среди них — «Траст», Сбербанк и «Уралсиб». У авиакомпании два семилетних кредита — на 15,4 млрд руб. от синдиката из 11 банков и на 17,4 млрд руб. от Сбербанка. Проценты по ним перевозчик должен выплачивать дважды в год — 20 декабря и 20 июня. Синдикат из 11 банков, в который также входит Сбербанк, выдал Utair еще и 12-летний кредит на 23,7 млрд руб. По данным на 31 декабря 2018 года, задолженность Utair перед банками оценивалась в 59,89 млрд руб., общая же задолженность составляет 75,8 млрд руб