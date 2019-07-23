Как сайты рунета принимают онлайн-платежи в 2019 году

Международный исследовательский центр MARC изучил, как сайты рунета принимают онлайн-оплату.

Число площадок, на которых можно платить онлайн, за 2018 год выросло на 15% — до 143 000. На 85% из них покупатели могут рассчитываться банковскими картами. 3% сайтов принимают оплату через платежные шлюзы, 20% пользуются прямым банковским эквайрингом, 67% используют готовые платежные решения. Самые популярные платежные решения — Яндекс.Касса (37,6%) и Robokassa (8,7%).

«Чтобы принимать онлайн-оплату, большинство сайтов пользуются платежными решениями. В отличие от платежных шлюзов и прямого банковского эквайринга, комплексные платежные решения проводят платежи не только картами, но и другими способами. Благодаря этому каждый покупатель может выбрать удобный для себя метод: если банковская карта под рукой — можно заплатить ею; если вводить реквизиты карты неудобно — оптимальным выбором станут интернет-банкинги или электронные кошельки, в которых можно авторизоваться буквально на ходу. Максимально широкий набор платежных опций повышает шансы сайта на успешную оплату», — говорит Борис Хатуцкий, управляющий директор MARC.

Чаще всего для подключения онлайн-оплаты сайты обращаются к платежным провайдерам. И хотя доля таких сайтов относительно общего числа площадок с онлайн-оплатой выросла незначительно (с 66% в 2017 году до 67% к концу 2018 года), в абсолютном показателе рост составил 14 000 сайтов. Пятерка лидеров среди платежных провайдеров остается неизменной с 2017 года, меняются только доли рынка: на первом месте — Яндекс.Касса с долей в 37,6%, на втором — Robokassa (8,7%), на третьем — Payeer (4,4), на четвертом — UnitPay (3,9), на пятом — PayAnyWay (3,3%).

Топ-10 платежных решений рунета

Платежное решение Доля рынка в конце 2018 года, % Доля рынка в конце 2017 года, % Яндекс.Касса 37,6 31,7 Robokassa 8,7 9,2 Payeer 4,4 4,8 UnitPay 3,9 4,3 PayAnyWay 3,3 3,5 Wallet One 2,2 3,1 Interkassa 2,5 2,8 Platron 1,3 2,2 PayMaster 1,7 2 RBK Money 0,2 1,7

«Клиентский опыт становится все более цифровым — люди ищут товары и услуги в интернете, уточняют информацию у продавца в онлайн-чате, оформляют заказ и платят онлайн. Бонусные программы магазинов и банков также стимулируют людей платить в интернете. Поэтому прием онлайн-оплаты — гигиенический минимум для любого бизнеса вне зависимости от сферы деятельности», — говорит Борис Хатуцкий.

Какие платежные решения популярны у сайтов разной тематики

Тематика сайта ТОП-3 платежных решений (в порядке убывания доли) Благотворительность Яндекс.Касса, Robokassa, UnitPay Интернет-магазин (товары с физической доставкой) Яндекс.Касса, UnitPay, Robokassa Игровые ресурсы Яндекс.Касса, UnitPay, PayAnyWay Интернет, IP-телефония Яндекс.Касса, Paymaster, Robokassa Коммунальные услуги Paymaster, PayAnyWay, Яндекс.Касса Образование Яндекс.Касса, Robokassa, Wallet One Реклама Яндекс.Касса, Robokassa, Payeer СМИ Яндекс.Касса, Robokassa, Interkassa Страхование Яндекс.Касса, Platron, Robokassa Туризм Platron, Яндекс.Касса, Robokassa Хостинг UnitPay, Яндекс.Касса, Interkassa