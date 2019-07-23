Как сайты рунета принимают онлайн-платежи в 2019 году

Международный исследовательский центр MARC изучил, как сайты рунета принимают онлайн-оплату.
Число площадок, на которых можно платить онлайн, за 2018 год выросло на 15% — до 143 000. На 85% из них покупатели могут рассчитываться банковскими картами. 3% сайтов принимают оплату через платежные шлюзы, 20% пользуются прямым банковским эквайрингом, 67% используют готовые платежные решения. Самые популярные платежные решения — Яндекс.Касса (37,6%) и Robokassa (8,7%).
«Чтобы принимать онлайн-оплату, большинство сайтов пользуются платежными решениями. В отличие от платежных шлюзов и прямого банковского эквайринга, комплексные платежные решения проводят платежи не только картами, но и другими способами. Благодаря этому каждый покупатель может выбрать удобный для себя метод: если банковская карта под рукой — можно заплатить ею; если вводить реквизиты карты неудобно — оптимальным выбором станут интернет-банкинги или электронные кошельки, в которых можно авторизоваться буквально на ходу. Максимально широкий набор платежных опций повышает шансы сайта на успешную оплату», — говорит Борис Хатуцкий, управляющий директор MARC.
Чаще всего для подключения онлайн-оплаты сайты обращаются к платежным провайдерам. И хотя доля таких сайтов относительно общего числа площадок с онлайн-оплатой выросла незначительно (с 66% в 2017 году до 67% к концу 2018 года), в абсолютном показателе рост составил 14 000 сайтов. Пятерка лидеров среди платежных провайдеров остается неизменной с 2017 года, меняются только доли рынка: на первом месте — Яндекс.Касса с долей в 37,6%, на втором — Robokassa (8,7%), на третьем — Payeer (4,4), на четвертом — UnitPay (3,9), на пятом — PayAnyWay (3,3%).
Топ-10 платежных решений рунета
|Платежное решение
|Доля рынка в конце 2018 года, %
|Доля рынка в конце 2017 года, %
|Яндекс.Касса
|37,6
|31,7
|Robokassa
|8,7
|9,2
|Payeer
|4,4
|4,8
|UnitPay
|3,9
|4,3
|PayAnyWay
|3,3
|3,5
|Wallet One
|2,2
|3,1
|Interkassa
|2,5
|2,8
|Platron
|1,3
|2,2
|PayMaster
|1,7
|2
|RBK Money
|0,2
|1,7
Какие платежные решения популярны у сайтов разной тематики
|Тематика сайта
|
ТОП-3 платежных решений (в порядке
убывания доли)
|Благотворительность
|Яндекс.Касса, Robokassa, UnitPay
|
Интернет-магазин (товары с физической
доставкой)
|Яндекс.Касса, UnitPay, Robokassa
|Игровые ресурсы
|Яндекс.Касса, UnitPay, PayAnyWay
|Интернет, IP-телефония
|Яндекс.Касса, Paymaster, Robokassa
|Коммунальные услуги
|Paymaster, PayAnyWay, Яндекс.Касса
|Образование
|Яндекс.Касса, Robokassa, Wallet One
|Реклама
|Яндекс.Касса, Robokassa, Payeer
|СМИ
|Яндекс.Касса, Robokassa, Interkassa
|Страхование
|Яндекс.Касса, Platron, Robokassa
|Туризм
|Platron, Яндекс.Касса, Robokassa
|Хостинг
|UnitPay, Яндекс.Касса, Interkassa
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