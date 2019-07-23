Введут мораторий на новые налоговые льготы нефтяникам

В России будет введен мораторий на оказание новых мер государственной поддержки при разработке нефтяных месторождений в РФ до завершения инвентаризации запасов разрабатываемых месторождений на предмет экономической эффективности освоения (дальнейшей разработки) указанных месторождений в текущих налоговых условиях.

Поручение по введению такого моратория дал Президент Владимир Путин.

Выполнить его Правительству поручено до 31 декабря 2019.

Под мораторий не попадет лишь один проект — Приобское месторождение «Роснефти» в Ханты-Мансийском автономном округе.

Минэнерго России совместно с Минфином России поручено представить финансово-экономическое обоснование предложений по оказанию мер господдержки при разработке Приобского нефтяного месторождения.