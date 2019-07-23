Тинькофф предложит корпоративным клиентам собственные речевые технологии

Группа Тинькофф начинает продажу корпоративным клиентам собственных речевых технологий Tinkoff VoiceKit, которые позволяют преобразовывать голос в текст и синтезировать голос из текста.

Как пояснили в пресс-службе группы, речевые технологии Tinkoff VoiceKit — это глубокие нейросетевые модели для синтеза и распознавания речи, которые также использовались для создания «Олега» — первого в мире финансового голосового помощника собственной разработки.

Напомним, «Олега» группа «Тинькофф» презентовала в июне.

Технология Tinkof VoiceKit может использоваться, например, для:

Создания собственных голосовых помощников

Создания роботов для автоматизации работы колл-центра

Быстрой записи аудиокниг, озвучки и редактирования видеороликов

Построения системы речевой аналитики по транскрибированным текстам — например, в колл-центрах для контроля работы операторов

Создания приложений для людей с ограниченными возможностями

Транскрибации любых звуковых записей публичных выступлений

Поисковой оптимизации и полнотекстовому поиску по аудио и видеозаписям

Также сейчас разрабатывается версия Tinkoff VoiceKit для физических лиц, которая будет доступна пользователям осенью.

«У нас была блестящая команда разработчиков, 80 видеокарт, более 15 тысяч часов аудио из свободных источников, десятки тысяч часов звонков собственного колл-центра, суперкомпьютер „Колмогоров“ и диктор, готовый 5 месяцев записываться для синтеза речи. Мы работали три года, разметили за это время более 4,5 тысячи часов аудио и натренировали глубокие нейросетевые модели. И вот сегодня мы представляем рынку собственные речевые технологии Tinkoff VoiceKit», - прокомментировал Вячеслав Цыганов, вице-президент Тинькофф, директор по информационным технологиям.