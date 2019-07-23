Банковским служащим могут запретить пользоваться смартфонами

Банковских служащих могут ограничить в использовании смартфонов на рабочем месте.

С инициативой ужесточить контроль за сотрудниками финансовых организаций выступают профильные ассоциации — банков России (АБР) и российских банков (АРБ), рассказали «Известиям» представители объединений.

Проблема утечек в виде фотоснимков персональных данных стоит настолько остро, что требований, которые сами организации предъявляют к своим работникам, уже недостаточно. Запрет актуален прежде всего для сотрудников колл-центров, бэк-офисов, специалистов, обслуживающих CRM-системы, поскольку они работают с большим количеством ценной информации: номерами телефонов и паспортными данными в связке с банковскими счетами, считает вице-президент АРБ.

В банках ВТБ, «Открытие», Ак Барс и Райффайзен рассказали «Известиям», что инициатива ограничить сотрудников в использовании смартфонов сейчас активно обсуждается в финансовом сообществе, однако сами участники рынка к полному запрету относятся резко отрицательно.

Для предотвращения утечек персональных данных в банках используются другие методы. Например, хранение данных о клиенте в разных таблицах, доступ к которым есть не у всех сотрудников, а также невозможность вывода на экран всей информации о потребителе одновременно, рассказали в опрошенных организациях.

Впрочем, отчасти запрет на личную технику на рабочем месте уже практикуется в кредитных организациях. Например, в Ак Барсе запрещено использовать личные мобильные телефоны в подразделениях, которые заключают от лица банка и его клиентов сделки на финрынке, сообщили в пресс-службе.

В Россельхозбанке рассказали, что его служащим запрещено проносить гаджеты (телефоны, планшеты, плееры и так далее) в места «сосредоточения массивов данных»