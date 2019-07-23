Поправки в 54-ФЗ могут привести к резкому сокращению платежных терминалов

Ассоциация банков России направила письмо в ФНС, в котором предупредила, что поправки в Федеральный закон № 54-ФЗ приведут к резкому сокращению числа платежных терминалов.

Речь идет о законопроекте № 553118-7, принятом на днях в третьем чтении.

Поправки меняют порядок применения ККТ в составе автоматических устройств для расчетов (АУР), которые используют банковские платежные агенты.

Согласно новым требованиям банковские платежные агенты должны устанавливать ККТ либо внутри терминалов, либо рядом, подключая их механическим способом (проводом).

Это не позволяет включать в терминал удаленную ККТ. А именно такой способ в основном использовали банковские агенты до недавнего времени.

Кроме того, недавно вступили в силу другие поправки в закон о ККТ, которые также исключают возможность использования удаленной кассы для банковских агентов.

Эти поправки не обсуждались с участниками рынка, изменения были приняты в минимальные сроки, исключающие возможность анализа и оценки влияния на эконмическую ситуацию, говорится в письме.

Ассоциация считает такие поправки нецелесообразными, потому что в любой конфигурации, независимо от способа подключения к устройству, ККТ выполняет все функции от хранения и передачи фискальных данных в ФНС до выдачи и отправки кассового чека клиенту. Принцип работы удаленной ККТ в терминалах ничем не отличается от ее использования в интернет-магазинах.

Ассоциация просит ФНС обратить внимание на озвученную проблему и поддержать позицию рынка о негативном влиянии этих поправок и целесообразности сохранения порядка применения удаленной ККТ при осуществлении расчетов через терминалы.

«Изменения приведут к сокращению доступности финансовых услуг для огромного количества людей в небольших населенных пунктах: пополнение счета, платежи за коммунальные услуги и по кредитам», — цитирует РБК слова начальника правового управления ассоциации «Россия» Сергей Клименко.

Он также добавил, что там, где работают такие терминалы, поблизости нет ни банкоматов, ни банков.