Налоговый вычет на покупку зарубежных акций могут отменить

ЦБ обсуждает запрет на покупку иностранных акций на индивидуальные инвестиционные счета — это не позволит гражданам получить налоговый вычет за такие инвестиции.
Речь идет об инвестиционном налоговом вычете по НДФЛ.
Регулятор обеспокоен тем, что государство, предоставляя налоговый вычет на такие инвестиции, поддерживает средствами бюджета вливания в зарубежный капитал, пишет РБК со ссылкой на свои источники.
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