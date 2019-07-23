Нас всех внесут в реестр и присвоят очередной номер

Правительство внесло в Государственную думу законопроект о создании единого федерального информационного ресурса, содержащего сведения о населении России. Создание такого реестра обсуждается с 2016 года.

В нём будут храниться сведения о ФИО, СНИЛС, ИНН, реквизиты записей актов гражданского состояния о рождении и смерти, данные документов об образовании, данные о семейном положении и идентификаторы близких родственников (родителей, супругов и детей)

Формировать и вести ресурс о населении будет Федеральная налоговая служба России.

«Федеральный ресурс о населении формируется и ведётся на основании сведений о физических лицах, представляемых уполномоченному органу соответствующими органами и организациями (МВД России, Минобороны России, Минобрнауки России, ФНС России, Росморречфлот, государственные внебюджетные фонды) в электронной форме посредством использования единой системы межведомственного электронного взаимодействия», — говорится в пояснительной записке.

Создание федерального ресурса, по мнению авторов, позволит повысить оперативность, качество работы государственного и муниципального управления, обеспечить достоверную и актуальную информацию о населении, перейти на качественно новый уровень расчета налогов и доходов физических лиц.