Объем продаж через социальные сети и Telegram набирает обороты

Россияне все больше зарабатывают в мессенджерах и социальных сетях: по итогам первого полугодия 2019 года объем продаж товаров через блогеров и «лидеров мнений», по данным аналитиков, достиг 60 млрд руб.

Самой быстрорастущей площадкой стал блокируемый в стране Telegram, пишет «Коммерсантъ». При этом по темпам роста продаж он обогнал более популярные, но уже нагруженные рекламой YouTube и Instagram.

Данные предоставили аналитики российского подразделения Admitad. Как уточнил представитель компании, оценка учитывает все каналы контентного маркетинга, то есть социальные сети, блоги, мессенджеры, форумы и YouTube.

Больше всего по модели CPA (Cost per Action — оплата действий пользователя на сайте рекламодателя) растут продажи через мессенджеры, причем более 90% генерируют Telegram-каналы. Через мессенджеры чаще всего продают цифровую электронику и бытовую технику, на которые приходится 71% объема продаж через этот канал. 11% продаж занимают одежда и обувь, 8% — спортивные товары.

Продажи по модели CPA через социальные сети растут медленнее — на 21% за полгода, их общая сумма в Admitad оценивается в 539 млн руб. Более 50% онлайн-продаж приходится на «ВКонтакте», их рост в этой сети в первом полугодии составил 53%. Еще более активно в России растут продажи через Twitter — на 141%. На Instagram пока приходится не более 5% от общего объема продаж из социальных сетей — это связано с ограничениями сервиса по использованию рекламных инструментов, из-за которых в нем нельзя использовать активные ссылки, поясняют в Admitad. При этом многие блогеры используют Instagram для привлечения аудитории, а затем ведут ее на другие площадки, например, в те же группы «ВКонтакте», говорят в компании.

Продажи через YouTube в первом полугодии выросли на 13% и составили в сети Admitad 443 млн руб. В YouTube-каналах лидируют магазины с товарами из Китая, на долю которых пришлось более половины продаж — 52%, или 226 млн руб.