На пальмовое масло повысят ставку НДС. Оно подорожает и его перестанут применять

Накануне Госдума во втором чтении приняла законопроект, который отменяет льготную ставку НДС на пальмовое масло.

Ставка НДС по пальмовому маслу с нынешних 10 % повысится до 20 %.

Владимир Жириновский назвал эту инициативу правильной, отметив, что нужно вообще ввести тотальный запрет на ввоз этого вредного продукта.

«Мы не знаем точно, сколько тысяч наших граждан испортили себе пищеварение, а сколько тысяч вообще умерли, питаясь продуктами на пальмовом масле. Пострадали сотни тысяч, миллионы соотечественников — а кто будет за это отвечать? Кто разрешил льготный ввоз пальмового масла? У нас есть прекрасный русский продукт — подсолнечное масло. В крайнем случае, можно импортировать оливковое. Но пальмовое масло ввозить нельзя, оно очень вредное! Пора прекратить импортировать его в Россию, сколько людей потравили им уже», заявил лидер ЛДПР.

За принятие данного проекта высказались и в других фракциях Госдумы.

«Отмена введенных полтора десятилетия назад льгот и применение стандартной 20-процентной ставки НДС на продажи пальмового масла в России неизбежно приведет к удорожанию этой продукции, а значит, сделает менее выгодным ее применение в пищевой промышленности. Таким образом, у российских потребителей появится больше возможностей покупать действительно натуральные молочные продукты или сладости, произведенные с применением натурального сливочного, а не пальмового масла», — прокомментировал первый заместитель председателя комитета ГД по бюджету и налогам, депутат фракции «Справедливая Россия» Александр Ремезков.