Курилки в аэропортах предлагают сделать платными

Курилки в аэропортах могут стать платными. Законопроект об их возвращении в воздушные гавани Госдума недавно приняла в первом чтении.

А уже ко второму чтению депутаты намерены предложить поправки о введении платы за вход в курительные комнаты, рассказал «Известиям» первый зампред комитета по охране здоровья нижней палаты Федот Тумусов. По его мнению, цена должна составлять 50–100 рублей. По его словам, оборудование таких комнат стоит денег — и эти расходы аэропорты явно переложат на пассажиров.

Второе чтение законопроекта, возвращающего курилки в аэропорты (поправки в 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма...»), запланировано на осеннюю сессию, сказал «Известиям» автор документа первый зампред комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский («Единая Россия»). Свои предложения о корректировке документа парламентарии и ведомства должны внести до 14 августа.

Впрочем, аэропорт Шереметьево уже заявил, что даже если такие поправки будут внесены, курилки у них будут бесплатными.