Травмированного работника можно наказать

Работник по неосторожности получил производственную травму. Может ли на него быть наложено дисциплинарное взыскание за несоблюдение правил безопасности?
Да, может, ответил Минтруд в письме № 14-2/ООГ-4235 от 17.06.2019.
Статья 189 ТК дает понятие «дисциплина труда» как обязательное для всех работников подчинение правилам поведения.
В соответствии с частью 2 статьи 21 ТК работник обязан добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него трудовым договором, соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, трудовую дисциплину, требования по охране труда и обеспечению безопасности труда.
С учетом изложенного работодатель может к работнику, получившему травму по неосторожности, применить дисциплинарное взыскание.
Статьей 192 ТК предусмотрены следующие дисциплинарные взыскания:
- замечание;
- выговор;
- увольнение по соответствующим основаниям.
При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться тяжесть совершенного проступка и обстоятельства, при которых он был совершен.
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