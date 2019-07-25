Клерк.Ру

Травмированного работника можно наказать

Работник по неосторожности получил производственную травму. Может ли на него быть наложено дисциплинарное взыскание за несоблюдение правил безопасности?

Да, может, ответил Минтруд в письме № 14-2/ООГ-4235 от 17.06.2019.

Статья 189 ТК дает понятие «дисциплина труда» как обязательное для всех работников подчинение правилам поведения.

В соответствии с частью 2 статьи 21 ТК работник обязан добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него трудовым договором, соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, трудовую дисциплину, требования по охране труда и обеспечению безопасности труда.

С учетом изложенного работодатель может к работнику, получившему травму по неосторожности, применить дисциплинарное взыскание.

Статьей 192 ТК предусмотрены следующие дисциплинарные взыскания:

  • замечание;
  • выговор;
  • увольнение по соответствующим основаниям.

При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться тяжесть совершенного проступка и обстоятельства, при которых он был совершен.

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