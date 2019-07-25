«Роснефть» попросила новые налоговые льготы

«Роснефть» просит у правительства снижения налогов для своего Приобского месторождения в ежегодном объеме 46 млрд руб. в течение десяти лет, узнал «Коммерсантъ».

Предоставление льготы, по мнению «Роснефти», будет компенсацией потерь компании из-за участия России в соглашении со странами ОПЕК по ограничению добычи нефти.

Из-за ограничений компания с начала 2017 года добыла на 22 млн тонн меньше, чем планировала, и снижение объемов не было компенсировано увеличением цены на нефть из-за опережающего роста сланцевой добычи в США.

По данным газеты, Федоров предложил Минфину подписать инвестсоглашение по Приобскому месторождению и применить вычет для него уже с января 2019 года, то есть задним числом. Соглашение сходно с уже действующим соглашением для Самотлорского месторождения, по которому «Роснефть» получила налоговый вычет из НДПИ в 35 миллиардов рублей в год на десять лет, заявил источник газеты. Согласно протоколу совещания у премьер-министра Дмитрия Медведева 27 мая, законопроект о льготах для Приобского должен быть принят к 1 октября.

В июне глава «Роснефти» Игорь Сечин подтверждал, что компания обсуждает с правительством компенсации из-за сделки ОПЕК . Минфин уже официально выступал против льгот, ожидая выпадения доходов в 460 миллиардов рублей. «Роснефть», по данным «Коммерсанта», в свою очередь оценивает дополнительные налоговые поступления более чем в 570 миллиардов рублей.

На этой неделе Президент РФ Владимир Путин поручил ввести мораторий на оказание новых мер государственной поддержки при разработке нефтяных месторождений. С одним исключением — Приобское месторождение «Роснефти» в Ханты-Мансийском автономном округе.