Депутаты могут ограничить выплату бонусов топ-менеджерам госкорпораций

Фракция «Единая Россия» в предстоящую осеннюю сессию Госдумы планирует обсудить вопрос о миллионных бонусах в госкорпорациях, для таких выплат должны быть установлены рамки.

Об этом в четверг журналистам сообщил руководитель думских единороссов, вице-спикер Сергей Неверов, подводя итоги работы фракции в весеннюю сессию.

«В обществе звучит вопрос по высоким бонусным выплатам, по высоким налоговым дивидендам государственных корпораций, — цитирует ТАСС вице-спикера. — Это тема, которая требует дополнительного обсуждения»

В качестве примера глава фракции привел ситуацию с «Почтой России», когда руководству был выплачен огромный годовой бонус при том, что почтальоны получают крайне низкую зарплату. По словам Неверова, в ряде госкорпораций выплаты по итогам года иногда достигают миллионов рублей при том, что речь идет именно о государственных структурах.

«Должны быть все-таки определенные рамки и для различного вида бонусов в государственных корпорациях. Должно быть справедливое соотношение зарплат во всех секторах экономики», — указал вице-спикер. По его словам, к обсуждению данной темы будут подключены «Деловая Россия», Торгово-промышленная палата, профсоюзы.