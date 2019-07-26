Бухгалтеров достают просьбами именно в день сдачи НДС. Карма?

25 числа каждого месяца, следующего за последним днем квартала, у бухгалтеров цейтнот.

4 дня в год — 25 января, 25 апреля, 25 июля, 25 октября все мысли бухгалтера — о нем. Ну вы поняли, о ком... Конечно, об НДС.

Как известно, составление отчетов — это не единственная работа бухгалтеров. Даже в отчетный период приходится заниматься текучкой.

Но можно хотя бы 4 дня в год не трогать бухгалтера, который, как говорится, по уши в НДС?

Но нет, не дают бухгалтеру сосредоточиться. Ни раньше и ни позже, именно 25 числа у руководства, клиентов, контрагентов, коллег, друзей, родственников к бухгалтеру возникают какие-то срочные просьбы.

Ааааа! Почему именно 25 числа? Этот вопрос стал темой обсуждения в одном из пабликов на Фейсбуке.

Участники обсуждения отмечаю, что по какому-то странному стечению обстоятельств именно в этот день начинают звонить те, кто не звонил до этого целый год, именно в этот день в офисе отключается электричество, возникают перебои с интернетом.

А у вас сдача декларации по НДС протекает в спокойном режиме или вас тоже постоянно дергают и отвлекают?